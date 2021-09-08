Porsche представила гоночный электромобиль Mission R

На автошоу в Мюнхене компания Porsche презентовала гоночный электромобиль Porsche Mission R. Новинка примет участие в новых монокубковых соревнованиях по кольцевым автогонкам, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. Porsche Mission R станет своеобразной тестовой лабораторией на колесах, которая позволит отрабатывать новые технологии, испытывать инновационные материалы и конструктивные решения, которые затем будут использоваться на серийных автомобилях марки.

Porsche Mission R станет своеобразной тестовой лабораторией на колесах. Источник: Porsche

Например, автомобиль получил два совершенно новых электромотора, суммарная мощность которых достигает 800 кВт (1088 л.с.) в так называемом в квалификационном режиме. Каждый электромотор приводит в движение свою пару колес. Передний двигатель развивает до 320 кВт (435 л.с.), а задний – 480 кВт (653 л.с.). Но в режиме гонки суммарная мощность будет принудительно ограничена на отметке 500 кВт (680 л.с.).

Автомобиль получил два совершенно новых электромотора, суммарная мощность которых достигает 800 кВт. Источник: Porsche

Питание для них обеспечивает тяговая батарея емкостью около 80 кВтч, а в движении подзаряжать АКБ будет инновационная система рекуперации. АКБ снабжена жидкостным охлаждением и работает под напряжением 900 В. С помощью скоростной зарядной станции Porsche Turbo Charging мощностью 340 кВт, зарядить батарею от 0 до 80% емкости можно за 15 минут.

С помощью скоростной зарядной станции зарядить батарею от 0 до 80% емкости можно за 15 минут. Источник: Porsche

По данным производителя, по своим скоростным и динамическим характеристикам электрический Mission R не уступает бензиновому спорткару 911 GT3 Cup. Болид способен разогнаться до первой "сотни" за 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 300 км/ч.

В Mission R используется технология Porsche Active Aerodynamics (PAA) с системой Drag Reduction System (DRS). Источник: Porsche

Кроме того, в Mission R используется технология Porsche Active Aerodynamics (PAA) с системой Drag Reduction System (DRS). Она позволяет управлять аэродинамическими элементами в передних воздухозаборниках и двухсекционным задним антикрылом для создания оптимальной прижимной силы и распределения воздушных потоков.

Интересной особенностью новинки являет применение пластика, армированного волокнами льна. Источник: Porsche

Интересной особенностью новинки являет применение пластика, армированного волокнами льна (NFRP), который получен из отходов сельскохозяйственного производства. Из этого материала выполнены двери, крылья и пороги кузова, а также каркас кресла пилота. Несущий монокок выполнен из углепластика. Длина Mission R – 4326 мм, ширина – 1990 мм и высота – 1190 мм. Колесная база — 2560 мм.

На гоночные трассы Porsche Mission R отправится в будущем году.