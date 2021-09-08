Porsche представила гоночный электромобиль Mission R

На автошоу в Мюнхене компания Porsche презентовала гоночный электромобиль Porsche Mission R. Новинка примет участие в новых монокубковых соревнованиях по кольцевым автогонкам, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. Porsche Mission R станет своеобразной тестовой лабораторией на колесах, которая позволит отрабатывать новые технологии, испытывать инновационные материалы и конструктивные решения, которые затем будут использоваться на серийных автомобилях марки.

Porsche Mission R станет своеобразной тестовой лабораторией на колесах
Porsche Mission R станет своеобразной тестовой лабораторией на колесах. Источник: Porsche

Например, автомобиль получил два совершенно новых электромотора, суммарная мощность которых достигает 800 кВт (1088 л.с.) в так называемом в квалификационном режиме. Каждый электромотор приводит в движение свою пару колес. Передний двигатель развивает до 320 кВт (435 л.с.), а задний – 480 кВт (653 л.с.). Но в режиме гонки суммарная мощность будет принудительно ограничена на отметке 500 кВт (680 л.с.).

Автомобиль получил два совершенно новых электромотора, суммарная мощность которых достигает 800 кВт
Автомобиль получил два совершенно новых электромотора, суммарная мощность которых достигает 800 кВт. Источник: Porsche

Питание для них обеспечивает тяговая батарея емкостью около 80 кВтч, а в движении подзаряжать АКБ будет инновационная система рекуперации. АКБ снабжена жидкостным охлаждением и работает под напряжением 900 В. С помощью скоростной зарядной станции Porsche Turbo Charging мощностью 340 кВт, зарядить батарею от 0 до 80% емкости можно за 15 минут.

С помощью скоростной зарядной станции зарядить батарею от 0 до 80% емкости можно за 15 минут
С помощью скоростной зарядной станции зарядить батарею от 0 до 80% емкости можно за 15 минут. Источник: Porsche

По данным производителя, по своим скоростным и динамическим характеристикам электрический Mission R не уступает бензиновому спорткару 911 GT3 Cup. Болид способен разогнаться до первой "сотни" за 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 300 км/ч.

В Mission R используется технология Porsche Active Aerodynamics (PAA) с системой Drag Reduction System (DRS)
В Mission R используется технология Porsche Active Aerodynamics (PAA) с системой Drag Reduction System (DRS). Источник: Porsche

Кроме того, в Mission R используется технология Porsche Active Aerodynamics (PAA) с системой Drag Reduction System (DRS). Она позволяет управлять аэродинамическими элементами в передних воздухозаборниках и двухсекционным задним антикрылом для создания оптимальной прижимной силы и распределения воздушных потоков.

Интересной особенностью новинки являет применение пластика, армированного волокнами льна
Интересной особенностью новинки являет применение пластика, армированного волокнами льна. Источник: Porsche

Интересной особенностью новинки являет применение пластика, армированного волокнами льна (NFRP), который получен из отходов сельскохозяйственного производства. Из этого материала выполнены двери, крылья и пороги кузова, а также каркас кресла пилота. Несущий монокок выполнен из углепластика. Длина Mission R – 4326 мм, ширина – 1990 мм и высота – 1190 мм. Колесная база — 2560 мм.

На гоночные трассы Porsche Mission R отправится в будущем году.

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