Послы ЕС продлили санкции против РФ за нарушение суверенитета Украины

Послы ЕС продлили санкции против РФ за нарушение суверенитета Украины

Постоянные представители стран Европейского Союза приняли решение продлить еще на полгода санкции для физических и юридических лиц за дестабилизацию и подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение принято в среду в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER).

Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу.

Впервые санкции в виде запрета на въезд в страны ЕС и замораживания активов были применены в марте 2014 года и с тех пор продлеваются каждые полгода.

Предыдущим решением, которое было принято в марте этого года, санкции продлили для 177 физических и 48 юридических лиц.

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