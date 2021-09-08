Послы ЕС продлили санкции против РФ за нарушение суверенитета Украины

Постоянные представители стран Европейского Союза приняли решение продлить еще на полгода санкции для физических и юридических лиц за дестабилизацию и подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение принято в среду в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER).

Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу.

Впервые санкции в виде запрета на въезд в страны ЕС и замораживания активов были применены в марте 2014 года и с тех пор продлеваются каждые полгода.

Предыдущим решением, которое было принято в марте этого года, санкции продлили для 177 физических и 48 юридических лиц.