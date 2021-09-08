Чем больше человек курит, тем сильнее он поправится после отказа от сигарет

Чем больше человек курит, тем сильнее он поправится после отказа от сигарет

По тому, как сильно человек зависим от курения, можно определить его предрасположенность к ожирению в случае отказа от вредной привычки, сообщает Menslife.

Полностью отказавшись от сигарет, на протяжении следующих трех лет мужчины поправляются примерно на 2,8 кг, а женщины — на 3,8 кг. 10% бросивших курить способны легко набрать за этот период целых 13 кг. Хотя в основном на протяжении 7-8 лет их вес приходит в норму.

Ученые пока еще не готовы точно указать причины, которые провоцируют набор лишнего веса у бросающих курить, хотя им удалось разработать никотинозаместительную терапию. Она не спасает от ожирения полностью, но все же способна значительно уменьшить количество набранных килограммов.

На протяжении трех месяцев ученые Койи Хасегава и его коллеги из японского медицинского центра в Киото провели полное обследование 186 пациентов, которые бросили курить и проходили терапию. Среди них было 132 мужчины и 54 женщины, возраст которых колебался от 22 до 81 года.

Медики проводили анализ состава крови пациентов, наблюдали за их психологическим состоянием и пытались определить степень зависимости от никотина, прибегая к помощи теста Фагерстрема. Вопросы этого теста, к слову, касаются и среднего числа выкуриваемых сигарет за день.

Как оказалось, сильнее всего на набор лишнего веса влияет именно сила пристрастия к курению. Пациенты, степень зависимости которых была минимальной (набравшие меньше, чем 5 баллов по тесту Фагерстрема), поправлялись совсем незначительно — лишь на 0,3% от исходного.

А вот курильщики, которые не видели своей жизни без сигарет, в тесте набрали 10 баллов, и после отказа от курения поправились приблизительно на 3,4% от изначального веса. По мнению ученых, такая статистика свидетельствует о том, что ожирение выступает побочным эффектом действия никотина на организм человека.

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