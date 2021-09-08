Чем больше человек курит, тем сильнее он поправится после отказа от сигарет

По тому, как сильно человек зависим от курения, можно определить его предрасположенность к ожирению в случае отказа от вредной привычки, сообщает Menslife.

Полностью отказавшись от сигарет, на протяжении следующих трех лет мужчины поправляются примерно на 2,8 кг, а женщины — на 3,8 кг. 10% бросивших курить способны легко набрать за этот период целых 13 кг. Хотя в основном на протяжении 7-8 лет их вес приходит в норму.

Ученые пока еще не готовы точно указать причины, которые провоцируют набор лишнего веса у бросающих курить, хотя им удалось разработать никотинозаместительную терапию. Она не спасает от ожирения полностью, но все же способна значительно уменьшить количество набранных килограммов.

На протяжении трех месяцев ученые Койи Хасегава и его коллеги из японского медицинского центра в Киото провели полное обследование 186 пациентов, которые бросили курить и проходили терапию. Среди них было 132 мужчины и 54 женщины, возраст которых колебался от 22 до 81 года.

Медики проводили анализ состава крови пациентов, наблюдали за их психологическим состоянием и пытались определить степень зависимости от никотина, прибегая к помощи теста Фагерстрема. Вопросы этого теста, к слову, касаются и среднего числа выкуриваемых сигарет за день.

Как оказалось, сильнее всего на набор лишнего веса влияет именно сила пристрастия к курению. Пациенты, степень зависимости которых была минимальной (набравшие меньше, чем 5 баллов по тесту Фагерстрема), поправлялись совсем незначительно — лишь на 0,3% от исходного.

А вот курильщики, которые не видели своей жизни без сигарет, в тесте набрали 10 баллов, и после отказа от курения поправились приблизительно на 3,4% от изначального веса. По мнению ученых, такая статистика свидетельствует о том, что ожирение выступает побочным эффектом действия никотина на организм человека.