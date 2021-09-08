За два года в Раде Шуфрич наговорил почти 16 часов

Больше всего в Верховной Раде ІХ созыва говорил глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич. Его выступления длились в общей сложности почти 16 часов, сообщает Чесно.

На первом же пленарном заседании у Шуфрича было 10 выступлений, которые заняли более 16 минут – когда Рада обсуждала правительственные назначения.

За два года работы парламента наибольшее количество выступлений ожидаемо имеют спикер Рады Дмитрий Разумков (1365) и его первый заместитель Руслан Стефанчук (844), поскольку именно они модерируют заседания, а также другая заместительца председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Она также и дольше выступала среди женщин-депутаток в парламенте - более 12:00 за 155 выступлений.

Уточняется, что у Шуфрича было в течение нескольких лет 723 выступления.

Во фракции ОПЗЖ в течение двух лет не выступали сестра и брат Юлия и Сергей Левочкины, подсанкционный соратник Медведчука Тарас Козак, Вадим Столар, муж Натальи Королевской Юрий Солод, Игорь Абрамович и Виталий Борт.

В абсолютных показателях больше молчунов во фракции "Слуга народа", а вот по процентам всего молчунов - 25% - среди внефракционных и во фракции ОПЗЖ - 18%. Нет таких нардепов, чтобы не вышли к трибуне, во фракциях "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

У 36 нардепов в Раде было только одно выступление за два года, в частности у подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Единственное свое выступление депутат посвятил "формуле Штайнмайера" в 2019 году.