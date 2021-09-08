Лучшие образы, которые вам понравятся: как носить футболку поло осенью

Футболка поло уже довольно долго держится среди трендовых элементов гардероба. Эта вещь удобна в использовании, ведь ее можно сочетать не только с джинсами и кроссовками, но и со штанами и туфлями. Стилисты отмечают, что футболка с воротником перекочевала из летнего гардероба в осенний, поэтому предлагаем лучшие образы, которые вы можете примерить в этом сезоне, сообщает 24 Канал.

Модницы уже давно переосмыслили универсальную тенниску и нашли ей множество применений. К примеру, бренд Lacoste сочетает водолазку с длинными юбками и лоферами. Такой стильный образ примерила шведская модель Эльза Хоск, которая соединила зеленое поло с черными лоферами.

Звезды стритстайла сочетают футболку поло с широкими брюками и модным аксессуаром – панамой. Впрочем ношение тенниски без жакетов или тренчей – вариант для теплой осенней погоды. Для прохладных дней модницы предложили не менее стильные образы.

Белоснежное поло девушки надевают с юбкой плиссе, добавляя сверху трендовый клетчатый жакет. Женственности такому образу добавили босоножки на высоком каблуке.

Для wow-эффекта подберите монохромный аутфит. Платье и брючный костюм в одном цвете – просто мастхев этой осенью.

С футболкой поло можно создать многослойный look, но здесь стоит быть осторожным с цветами и принтами. Чтобы не перегрузить образ – наденьте футболку классического белого цвета, довершив ее стильным кожаным жакетом. Завершающим штрихом станут пальто и сапоги.

Трикотажная футболка поло с расслабленными рукавами идеально подойдет для микса с рубашкой, вместо жилетки. Дополните образ черной юбкой миди, чтобы получить безупречный осенний аутфит.