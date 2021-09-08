Выбираем кошку: 5 лучших пород для жизни в квартире
Кошки привносят в дом уют, тепло и спокойствие. Но это относится отнюдь не ко всем породам. Какие четвероногие лучше остальных подходят для жизни в квартире, сообщает Профиль.
Мэнская
Это достаточно миролюбивые и общительные кошки, они хорошо чувствуют себя в большой семье, ладят с маленькими детьми, а также уживаются с другими кошками и даже крупными собаками. Мэнские кошки весьма послушные, спокойно переносят даже значительные изменения в собственной жизни.
Абиссинская
Абиссинские кошки прекрасно ладят с другими домашними питомцами, часто играют с маленькими детьми. Представителей этой породы легко приучить к лотку и когтеточке. Более того, они уважают установленные в доме правила и легко поддаются дрессировке. Абиссины крайне чистоплотные, животные практически не линяют.
Сиамская
Хотя эти кошки отличаются довольно непростым характером, как утверждают специалисты, они являются одними из самых оптимальных для жизни в квартире. Кроме того, за сиамскими кошками просто ухаживать: необходимо лишь придерживаться простых рекомендаций, следить за рационом и посещать ветеринара для профилактического осмотра.
Яванская
Яванские кошки крайне общительны, им необходимо много внимания. Представители породы хорошо переносят поездки, а также приучаются к выгулу, легко осваивают трюки.
Корниш-рекс
Корниш-рексы неплохо уживаются с детьми, однако не испытывают восторга от постоянного пребывания в их компании. Как пишет Lapkins, животное не станет проявлять к ребенку агрессию, но предпочтет скрыться из виду при первом удобном случае. Представители породы слывут настоящими интеллектуалами – они достаточно легко поддаются воспитанию.