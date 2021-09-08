Выбираем кошку: 5 лучших пород для жизни в квартире

Выбираем кошку: 5 лучших пород для жизни в квартире
Фото: Рixabay

Кошки привносят в дом уют, тепло и спокойствие. Но это относится отнюдь не ко всем породам. Какие четвероногие лучше остальных подходят для жизни в квартире, сообщает Профиль.

Мэнская

Это достаточно миролюбивые и общительные кошки, они хорошо чувствуют себя в большой семье, ладят с маленькими детьми, а также уживаются с другими кошками и даже крупными собаками. Мэнские кошки весьма послушные, спокойно переносят даже значительные изменения в собственной жизни.

Абиссинская

Абиссинские кошки прекрасно ладят с другими домашними питомцами, часто играют с маленькими детьми. Представителей этой породы легко приучить к лотку и когтеточке. Более того, они уважают установленные в доме правила и легко поддаются дрессировке. Абиссины крайне чистоплотные, животные практически не линяют.

0757_hua7l_big.jpg
Фото pixabay

Сиамская

Хотя эти кошки отличаются довольно непростым характером, как утверждают специалисты, они являются одними из самых оптимальных для жизни в квартире. Кроме того, за сиамскими кошками просто ухаживать: необходимо лишь придерживаться простых рекомендаций, следить за рационом и посещать ветеринара для профилактического осмотра.

Яванская

Яванские кошки крайне общительны, им необходимо много внимания. Представители породы хорошо переносят поездки, а также приучаются к выгулу, легко осваивают трюки.

bn54o_jj6q_big.jpg

Корниш-рекс

Корниш-рексы неплохо уживаются с детьми, однако не испытывают восторга от постоянного пребывания в их компании. Как пишет Lapkins, животное не станет проявлять к ребенку агрессию, но предпочтет скрыться из виду при первом удобном случае. Представители породы слывут настоящими интеллектуалами – они достаточно легко поддаются воспитанию.

2x6gbcyvlu_big.jpg

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics