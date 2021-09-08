Врач-диетолог рассказала, в каком случае жареная пища не вредит здоровью

Многие люди, пытающиеся похудеть уверены, что употребление жареных блюд - табу! ﻿Наиболее обоснованные опасения вызывает жареное мясо. ﻿﻿На этот вопрос на своей странице в социальной сети ответила врач-диетолог Ольга Безуглая, сообщает Clutch.

Качественных исследований недостаточно, но у людей, которые едят жареное больше семи раз в неделю, увеличивается риск развития сахарного диабета 2 типа и ишимической болезни сердца. Особенно, если у них есть избыточный вес, гипертония и дислипидемия и они и так в зоне риска.

"На самом деле жареную пищу можно употреблять в умеренном количестве. Вопрос лишь в том, сколько, как часто и с чем" - рассказала врач-диетолог Ольга Безуглая.

Чем длительнее жарка и выше температура жарочной поверхности, тем темнее корка и тем больше потенциально токсичных соединений содержит приготовленный продукт.

Наиболее обоснованные опасения вызывает жареное мясо. При жарке, в том числе на углях, образуются соединения, которые в высоких дозах приводят к развитию онкологических заболеваний. Чтобы снизить потребление таких веществ можно уменьшить время жарки - мясо быстро обжарить, а затем довести до готовности другими способами. Мясо не должно быть обугленным!