Изменились правила въезда в Северную Македонию

Изменились правила въезда в Северную Македонию

Власти Северной Македонии изменили правила въезда — теперь посетить страну стало сложнее, сообщает Деловая столица.

В частности, чтобы попасть в страну, необходимо предоставить один из документов:

  • сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19;
  • сертификат о выздоровлении (за последние 45 дней) от коронавируса;
  • отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или тест на антиген (по 48 часов).

Это требование распространяется только на совершеннолетних путешественников.

Стоит отметить, что ранее для въезда в Северную Македонию гражданам Украины не нужно было предъявлять документы о вакцинации и результаты тестов на COVID-19.

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