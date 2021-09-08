Изменились правила въезда в Северную Македонию

Власти Северной Македонии изменили правила въезда — теперь посетить страну стало сложнее, сообщает Деловая столица.

В частности, чтобы попасть в страну, необходимо предоставить один из документов:

сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19;

сертификат о выздоровлении (за последние 45 дней) от коронавируса;

отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или тест на антиген (по 48 часов).

Это требование распространяется только на совершеннолетних путешественников.

Стоит отметить, что ранее для въезда в Северную Македонию гражданам Украины не нужно было предъявлять документы о вакцинации и результаты тестов на COVID-19.