Great Wall показал премиальный кроссовер для Европы
Концерн Great Wall привез на Мюнхенский автосалон свой самый крутой кроссовер Wey Coffee 01, сообщает АвтоПортал.
Премиальную модель планируют вывести на европейский рынок.
Wey Coffee 01 – глобальная версия модели Moka, которая уже продается в Китае. Автомобиль достигает 4870 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1690 мм в высоту при колесной базе в 2915 мм.
Дизайн выдержан в фирменном стиле Wey – с большой решеткой радиатора, раскосыми фарами и выдвижными дверными ручками. В салоне на центральной панели установили сразу два тачскрина. Среди доступных опций – интернет 5G, функция распознавания лица и проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью.
Но особого внимания заслуживает заряжемая гибридная установка Wey Coffee 01. Двухлитровая бензиновая турбочетверка и пара электромоторов суммарно выдают 476 л. с. – на уровне гораздо более дорогих BMW X3M и Mercedes-AMG GLC63. Также предусмотрены 9-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и полный привод.
Китайский кроссовер разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 5 с. При этом он способен проехать целых 149 км в электрическом режиме и расходует в среднем 1,4 л/100 км в режиме гибрида.