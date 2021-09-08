Украина и Таиланд взаимно признали COVID-сертификаты

Украина и Таиланд обсудили взаимное признание сертификатов вакцинации, а также усиление сотрудничества в оборонном комплексе и в направлении авиастроения.

Об этом сообщил Михаил Радуцкий в Telegram.

С первым после назначения официальным визитом в Украину прибыл Посол Королевства Таиланда в Польше и Украине господин Четафан Максафан. Его сопровождали первый секретарь посольства господин Топонг Смити и представители консульского отдела.

"Во время встречи обсудили вопросы взаимоотношений между странами и достигли следующих договоренностей: взаимное признание «сертификатов вакцинации», усиление сотрудничества в оборонном комплексе, согласовали вопрос закупки Таиландом украинского оружия и сотрудничества в направлении авиастроения" , - написал нардеп.

От украинской делегации присутствовали председатель депутатской группы ВР по межпарламентским связям с Королевством Таиланд Михаил Радуцкий, заместитель руководителя группы депутат Юрий Кисель, член группы Николай Стефанчук и представители МИД.