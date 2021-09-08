В Польше произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертва
В городе Скаржиско-Каменная (Польша) на военном предприятии "Mesko" произошел взрыв. В результате инцидента погибла женщина, сообщает РБК-Украина.
"На оружейном заводе "Mesko" сдетонировали взрывчатые вещества. При взрыве погибла 41-летняя женщина", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции RMF FM, взрыв произошел в процессе подготовки опасного вещества к транспортировке. Женщина якобы переносила упаковку с только что высушенной взрывчаткой, которая взорвалась.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
"Mesko" является производителем боеприпасов и ракет, а также производит комплектующие для крупных военно-промышленных концернов.
Автор: Тиберий Юрик