Прошли испытания первого пассажирского поезда на водороде

Недавно из Германии во Францию прибыл поезд Coradia iLint — первый в мире пассажирский состав, работающий исключительно на водородных топливных элементах без дополнительных источников питания, сообщает 3Dnews.

Построенный французской компанией Alstom, поезд впервые протестировали 6 сентября во Франции. По словам министра транспорта Жана-Батиста Джеббари (Jean-Baptiste Djebbari), состав представляет собой транспорт будущего. По данным министра сейчас 45 % железнодорожной сети Франции не электрифицирована, поэтому использование водородной альтернативы, безусловно, имеет значение для страны, а в дальнейшем он способен завоевать рынок ЕС и всего мира.

france24.com

Поезд использует топливные элементы для преобразования хранящегося на крыше водорода в электричество. Во время поездки выделяется только вода и пар. Франция уже заказала 14 поездов, которые введут в эксплуатацию к 2025 году. Инициаторы проекта надеются, что со временем технология позволит заменить все 1200 дизельных локомотивов, курсирующих по железным дорогам страны.

Сегодня во всём мире существует немало водородных проектов на разных стадиях готовности, сторонники технологии считают, что она станет жизненно важным элементом, позволяющим в перспективе полностью прекратить загрязнение атмосферы оксидами углерода.

Тем не менее большую часть водорода всё ещё производят с применением углеводородов, а «зелёный» экологически безопасный газ гораздо дороже в производстве. Однако, в ЕС намерены увеличить его выпуск, на эти цели в следующие 30 лет будет потрачена часть из 470 миллионов евро, выделяемых на экологические инициативы.