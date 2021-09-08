Оля Полякова будет оценивать участников шоу "Співають всі!"

В субботу, 11 сентября, в 21:00, зрители телеканала "Украина" увидят третий выпуск масштабного талант-шоу "Співають всі!" В этот раз к "сотне" звездных экспертов присоединится популярная певица Оля Полякова, сообщает Сегодня.

На съемочной площадке канала "Украина популярная певица Оля Полякова рассказала, как будет оценивать конкурсантов. Быть строгим или снисходительным судьей – для нее такой вопрос даже не стоит, ведь Оля сама прошла нелегкий путь к успеху.

Я по собственному опыту знаю, что такое артистические неудачи, когда ты участвуешь в десятках конкурсов и ничего не получаешь. Знаю, что такое 15 лет биться в двери шоу-бизнеса, когда они никак не открываются. Поэтому я не могу судить артистов строго, – отмечает Оля Полякова.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, певица раскрыла секрет всех артистов. Так, часто несмотря на внешнюю уверенность, в душе они очень уязвимы, и их легко ранить острыми комментариями.