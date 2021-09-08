Рада призывает не признавать выборы в Госдуму РФ

Верховная Рада на заседании в среду, 8 сентября, приняла обращение к международным организациям с призывом не признавать выборы в Госдуму России, в случае проведения голосования на оккупированной части территории Украины. Обращение поддержали 318 депутатов, сообщает Корреспондент.

Так, украинский парламент призвал Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО, другие международные организации, парламентские ассамблеи, иностранные парламенты и правительства применить все необходимые меры, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию РФ от проведения выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Украины – в Крыму, и исключить участие в выборах граждан Украины, которые проживают на оккупированной части Донбасса.