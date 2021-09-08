Транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 55%

В январе-августе 2021 г. объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 55%, до 27 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г, сообщает Enkorr.

По данным Консалтинговой группы «А-95», транзит дизельного топлива за восемь месяцев снизился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19 тыс. т, из которых 10,7 тыс. т — из Беларуси в Молдову, 3,5 тыс. т — из России в Молдову, 3,1 тыс. т — из Литвы в Молдову и 1,5 тыс. т — из России в Польшу.

Перевозки бензина в Молдову выросли на 34%, до 7,7 тыс. т, при этом в марте 2021 г. транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 0,2 тыс. т.

В «А-95» отметили, что в январе-августе 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся.