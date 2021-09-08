Mercedes показала новый электромобиль

Немецкая компания Mercedes-Benz подготовила к автошоу в Мюнхене большое количество новинок. Среди них – спортивная версия электрокара EQS 53 4matic+, созданная специалистами подразделения Mercedes-AMG, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Это уже не первый опыт мастеров из Аффальтербаха в области электрокаров. В 2013 году спортивное подразделение представило суперкар SLS AMG Electric Drive, который был выпущен ограниченным тиражом.

Mercedes-AMG EQS 53 4matic+ оснащен полноприводной трансмиссией и двумя электромоторами. Источник: Daimler AG

Новое детище инженеров спортивного подразделения рассчитано на более широкую аудиторию и пополнит линейку электромобилей концерна. Mercedes-AMG EQS 53 4matic+ оснащен полноприводной трансмиссией и двумя электромоторами. От родственного EQS новинка отличается доработанной конструкцией электрооборудования, рассчитанного на более высокие нагрузки.

Отличить версию AMG можно по декоративной решетке радиатора с вертикальными планками, иным бамперам и небольшому заднему спойлеру.

Отличить версию AMG можно по декоративной решетке радиатора с вертикальными планками, иным бамперам и небольшому заднему спойлеру. Источник: Daimler AG

В салоне центральное место занимает огромная цифровая панель Hyperscreen с тремя экранами под единым стеклом и собственной графикой. Кроме того, для новинки предусмотрели генератор звука двигателя, который работает через аудиосистему и имеет два режима — Authentic и Performance.

В салоне центральное место занимает огромная цифровая панель Hyperscreen с тремя экранами под единым стеклом и собственной графикой. Источник: Daimler AG

Для новинки подготовили эксклюзивную отделку интерьера. Источник: Daimler AG

Суммарная отдача силового агрегата по сравнению с EQS 580 4Matic увеличена до 658 л.с. (+135 л.с.) и 950 Нм (+ 95 Нм), а если заказать опционный AMG Dynamic Plus, то в режиме Race Start пиковая мощность может достигать 761 л.с., а момент – 1020 Нм. Литий-ионная батарея обладает емкостью 107,8 кВтч.

Запас хода на одной зарядке обещают до 530 км. На разгон до "сотни" спорткару потребуется 3,8 с, а с комплектом AMG Dynamic Plus — 3,4 с. Максимальная скорость – 220 и 250 км/ч соответственно.

Новинка отличается собственными настройками ходовой части, а подвеску усилили. Автомобиль оснащен полноуправляемым шасси, у которого задние колеса могут поворачиваться на угол до 9 градусов в противоположную сторону с передними (до 60 км/ч), а на скорости свыше 60 км/ч — в ту же сторону.

Задние колеса могут поворачиваться на угол до 9 градусов в противоположную сторону с передними (до 60 км/ч), а на скорости свыше 60 км/ч — в ту же сторону.

В продаже Mercedes-AMG EQS 53 4matic+ появится в следующем году.