Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой покорила сеть фотосессией

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой заставила всех заговорить о себе благодаря роли в сериале "Ход королевы". Актриса блестяще перевоплотилась в гениальную шахматистку, поразив всех зрителей не только своей игрой, но и красотой. Теперь знаменитость часто приглашают сняться в фотосессиях и позировать для обложек глянцев, сообщает 24 Канал.

На этот раз знаменитость украсила собой обложку американского издания In Style. Для октябрьского номера длинноволосая блондинка снялась в эффектных образах. ﻿25-летняя актриса позировала перед фотографом в нарядах от Dior, Chloé и Isabel Marant. Антуражем для съемки служил заброшенный дом в развалинах и конюшня.



Перед известным фотографом Себастьяном Фаэной актриса позировала с подсолнухами в руках. Визажистка дополнила естественную красоту знаменитости светло-розовыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой. Стилист Грегори Рассел уложил волосы в легкие локоны.

Фото из инстаграма издания

Фото из инстаграма издания

Также в ходе фотосессии знаменитость примерила наряды в ковбойском стиле от самых известных модных домов.

Фото из инстаграма издания

Фото из инстаграма издания