В Укрзализныце показали обновленный электропоезд Skoda

"Укрзализныця" опубликовала фото обновленного электропоезда Skodа, сообщает УНИАН.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныця" в Telegram.

"Вот так будет выглядеть электропоезд Skoda. Вариант на фото набрал наибольшее количество голосов по результатам электронного голосования за обновленную ливрею на сайте Укрзализныци" , - отметили в пресс-службе.

Поезд уже начинают красить и до конца года он выйдет на маршрут.

Фото "Укрзализныця"

Поезд Stadler в Киеве:

Электрички Stadler планируют использовать в ранее анонсированном проекте City Express (в рамках программы "Большое строительство"). Предполагается, что комфортабельные поезда со стыковками к метрополитену разгрузят подъезды к столице.

Поезд Stadler FLIRT адаптирован для работы в Финляндии, Норвегии, Эстонии, Беларуси и Украине.

16 августа 2021 года для проведения испытаний в Киев прибыл электропоезд Stadler Flirt. Он состоит из пяти вагонов.

Какие направления будет обслуживать Kyiv City Express:

Kyiv City Express будет обслуживать 6 направлений вокруг Киева: Вышгородский, Богуславский (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинский (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинский (Борисполь, Березань), Узинский (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевский (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).

В дальнейших планах - реализация City Express в Днепре и Харькове.