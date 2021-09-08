Intel инвестирует миллиарды в европейское производство чипов

Intel планирует построить два новых завода на территории Европы. Об этом заявил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), добавив, что в следующие десять лет его компания планирует вложить в расширение европейского производства чипов до $95 млрд, сообщает 3Dnews.

Intel планирует использовать производственные мощности своего завода в Ирландии для создания автомобильных чипов. Компания планирует создать команду разработчиков микросхем, которая поможет другим производителям адаптировать собственную продукцию под производство на мощностях Intel. Также было сказано, что бизнес Intel, связанный с контрактным производством полупроводниковой продукции, привлекает внимание потенциальных клиентов в Европе, в том числе автомобилестроительные компании.

По мнению господина Гелсингера, к концу десятилетия рынок автомобильных чипов увеличится более чем в два раза. Затраты на полупроводники при производстве автомобилей премиального уровня составят свыше 20 % от цены всех компонентов, тогда как в 2019 году на их долю приходилось только 4 %. Очевидно, расширение производства Intel в Европе является частью усилий господина Гелсингера, направленных на то, чтобы превратить Intel в крупного контрактного производителя чипов.

Отметим, что конкуренты Intel в сфере контрактного производства чипов также активно наращивают производственные мощности. Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковой продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в этом году объявил о намерении потратить рекордные $100 млрд в течение трёх лет на расширение производственных мощностей. Южнокорейская компания Samsung недавно заявила о намерении в течении трёх лет увеличить инвестиции на треть до $205 млрд, чтобы добиться лидерства в сфере производства чипов.