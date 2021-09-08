"Слуга" Клочко открестился от недвижимости матери на 14,5 млн грн

Депутат от партии "Слуга народа" Андрей Клочко заявил, что не имеет никакого отношения к недвижимости матери, о чем ранее сообщали СМИ.

Об этом нардеп написал в Facebook.

"Я - совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. До приобретения недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения" , - поделился депутат.

Также он отметил, что не общается с родителями и сестрой по любым финансовым вопросам.

"Они, так же как и я, совершеннолетние и дееспособные люди, чтобы самостоятельно решать вопрос по купле-продаже недвижимости. Моя сестра помогает маме, она является обеспеченным человеком и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более - согласия" , - написал Клочко.

Депутат добавил, что "мама и сестра продали квартиру, которые находились в их собственности, и купили другие" добавив собственные средства и подарок, который Клочко сделал еще в 2018 году (за счет продажи квартиры в Броварах).

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что мать депутата от "СН" Андрея Клочко за два года стала обладательницей недвижимости ориентировочной стоимостью 14,5 млн грн. Начало дорогостоящих покупок совпало с попаданием Клочко в Верховную Раду.