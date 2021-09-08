Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какими будут тарифы на отопление для населения в зимний период, сообщает УНИАН.

Как отметил Шмыгаль на заседании правительства, правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.

"Нафтогаз" предлагает теплокоммунэнерго голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в рамках трехлетнего контракта.

"Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу, по каждому региону" , - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что из-за действий России цены на газ - на абсолютном историческом максимуме и превысили 20 тыс. гривен за тысячу кубометров.