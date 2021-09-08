Шмыгаль рассказал, какими будут тарифы на отопление
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какими будут тарифы на отопление для населения в зимний период, сообщает УНИАН.
Как отметил Шмыгаль на заседании правительства, правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.
"Нафтогаз" предлагает теплокоммунэнерго голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в рамках трехлетнего контракта.
"Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу, по каждому региону", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что из-за действий России цены на газ - на абсолютном историческом максимуме и превысили 20 тыс. гривен за тысячу кубометров.