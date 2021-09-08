В Турции выявили первые случаи нового штамма Mu

В Турции, где большинство случаев коронавируса – это варианты Delta и Alpha, выявили два случая новой мутации коронавируса, известной как Mu, которая была впервые выявлена в Колумбии в начале этого года, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Мы не планируем вводить дополнительные меры относительно мутации «му», поскольку выявлены только два случая. Более 90% новых случаев инфицирования - это мутационные формы Delta и Delta+» , - сообщил министр.

Штамм Mu был внесен в перечень ВОЗ как один из пяти вариантов, представляющих интерес, находящихся под специальным наблюдением. Его считают сейчас потенциально менее опасным, чем штаммы Delta и Alpha.

В Колумбии, где был выявлен штамм коронавируса Mu, на него приходится 40% случаев инфицирования. За пределами Южной Америки случаи были зарегистрированы в Великобритании, Италии, Франции, Испании, Бельгии, США и Гонконге. Пока неизвестно, насколько эта мутация устойчива к вакцине, ученые проводят исследования и изучают уровень опасности, который может быть вызван этой мутацией.