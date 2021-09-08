В ВОЗ назвали риски коронавируса у беременных

У беременных женщин выше шанс тяжелее перенести коронавирусную болезнь, чем у небеременных, а также COVID-19 может негативно сказаться на самом плоде.﻿ Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает УНИАН.

"У беременных женщин с COVID-19 во втором и третьем триместре риск развития тяжелого заболевания выше, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста. Кроме того, при COVID-19 возрастает риск мертворождения и преждевременных родов" , — сказал он.

ВОЗ относит к группе риска беременных женщин в возрасте от 35 лет.