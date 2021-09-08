В Виннице появились новые муниципальные автобусы

В след за Ивано-Франковском и Харьковом, еще один украинский город выбрал в качестве муниципального транспорта турецкие автобусы, сообщает Autoconsulting.

Власти Винницы закупили 10 городских автобусов Otokar, которые сегодня отправились в первый рейс.

В Виннице отдали предпочтение автобусам с газовыми двигателями Otokar Kent C CNG. Автобус укомплектован 320-сильным двигателем и рассчитан на перевозку 88 пассажиров.

Винницкие автобусы имеют в комплектации кондиционер салона, оборудованы USB-зарядками и 6-ю камерами для обзора с места водителя.

Винницкий мэр Сергей Моргунов во время процедуры передачи автобусов, озвучил и стратегию города в области общественного транспорта. Так, в Виннице в перспективе планируют вообще отказаться от использования дизельных автобусов. Город делает ставку на газовые версии и электротранспорт. Кроме известных и уникальных винницких трамваев, город планирует приобрести и новые электробусы. сообщил Сергей Моргунов.