Зеленский планирует поездку в Нью-Йорк – Никифоров

Президент Владимир Зеленский планирует совершить поездку в Нью-Йорк (США) во время общих дебатов и заседания высокого уровня на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Действительно готовим визит Президента в Нью-Йорк, о его конкретной программе сможем сообщить позднее" , - отметил он в ответ на вопрос об участии Президента в Генассамблее ООН.

По информации, опубликованной на сайте ООН, общие прения 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся 21-27 сентября 2021 года.