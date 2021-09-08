Радуцкий спрогнозировал значительное ухудшение ситуации с COVID-19

Значительное ухудшение ситуации в Украине с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 ожидается на конец октября – начало ноября.﻿ Об этом заявил в комментарии журналистам председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), сообщает УНИАН.

"...по прогнозам европейских ученых, по прогнозам украинских ученых значительное ухудшение ситуации может наступить конец октября – начало ноября", – отметил он.

Нардеп добавил, что на сегодня ситуация ухудшается в Украине, но "это еще не "оранжевая" и не "красная" зона, поэтому сейчас говорить о третьей волне заболеваемости еще рано" .

Радуцкий подчеркнул, что на сегодня правительство, страна подготовлены к третьей волне эпидемии COVID-19.

Нардеп сказал, что если речь пойдет о заболевании 70 тысяч человек в сутки, то медицинская система Украины будет выдерживать, но не справится с нагрузкой, когда речь пойдет о 80 или 100 тысяч больных.