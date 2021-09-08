Цены на газ в Европе превысили рекордный уровень

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября превысила 670 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures обновила очередной рекорд. Об этом свидетельствуют данные биржи, сообщает РБК-Украина.

Отметим, по данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на конец августа находились на минимальном за многие годы уровне.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

Напомним, стоимость импортного природного газа в Украине в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7%, по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%.

Автор: Александр Белоус