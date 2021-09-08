Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о ВМС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года", сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий указ №459/2021 был обнародован на сайте главы государства в среду.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года" , - говорится в документе.

В нем уточняется, что указанное решение СНБО является тайным, а контроль за его выполнением возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.