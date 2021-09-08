Карантин и тарифы по-новому: что решил Кабмин

Кабмин дал отмашку на переход Украины в "желтую" карантинную зону, раздал деньги регионам, назначил новые стипендии и запустил проверку получателей соцпомощи, сообщает Вести.

Заседание получилось щедрым, хотя самые резонансные вопросы – кадры в набсоветах "Нафтогаз Украины" и "Центрэнерго" – решались в закрытом режиме.

Когда Украина окажется в "желтой" зоне

Мы приближаемся к "желтой" картинной зоне, сообщил, открывая заседание, премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Возвращаемся в режим регулярных заседаний Госкомиссии по ТЭБ и ЧС. В ближайшие дни будет проведено заседание, на котором рассмотрен вопрос о переходе в "желтую" зону" , - сказал он.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко позже уточнил: соответствующее постановление войдет в силу через неделю после опубликования, и "через 7 дней мы можем созвать заседание Комиссии по ТЭБ и ЧС рассмотреть установление "желтого" уровня" .

По его словам, в этот раз карантинные ограничения пройдут с особенностями: "С учетом опыта ЕС мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных к обычному. Большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" или "красном" (уровне), не будут применяться, если более 80% коллектива гражданин вакцинированы".

При этом для "желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, для "красного" – только полный курс. На сегодняшний день, украинские медики сделали более 10 млн прививок, 4 млн 407 тыс. украинцев получили полный курс, 5 млн 666 человек – одну дозу.

Кстати, на заседании 8 сентября Кабмин разрешил направить бюджетные "ковидные" расходы из общего и специального фондов на вакцинацию населения от этого заболевания.

Минздрав тоже не обойден вниманием. Правительство перераспределило некоторые расходы Минздрава, в частности, 2 млн 380 тыс. грн неиспользованного остатка развития по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере госфингарантий медицинского обслуживания населения". Деньги пойдут на:

ремонт входной группы в строение Минздрава;

ремонт кровли и сливных систем;

ремонт фасада административного строения "Б";

обустройство поста охраны и комнаты отдыха военнослужащих Нацгвардии, несущих службу по охране Минздрава.

Упрощение доступа к наркотикам﻿

С подачи министра здравоохранения Виктора Ляшко правительство изменило лицензионные условия ведения хоздеятельности по культивированию растений, включенных в таблицу 1 перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В частности, отменено обязательное предоставление справок от МВД (о несудимости сотрудников) и от Нацполиции (о помещениях для культивации растений), однако потребуются разрешения от тех же ведомств и по тем же вопросам. Кроме того, урегулированы вопросы приостановления или прекращения действия лицензии, хранения и доступа продукции.

Кстати, к производству таковой могут быть допущены только лица с уровнем профильного образования не ниже "младшего бакалавра" или "магистра". Особо оговорено, что лицензиат обязан обеспечить доступность мест ведения хоздеятельности для маломобильных групп населения.

Исходя из текста пояснительной записки, Виктор Ляшко полагает, что реализация проекта даст возможность улучшить доступ к наркотическим психотропным, лекарственным средствам и обеспечит надлежащий контроль за оборотом для сокращения объемов немедицинского использования.

Проверят членов семей погибших﻿

Правительство запускает верификацию лиц, имеющих статус "член семьи погибшего" (ветерана войны). Напомним, что согласно ст. 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантий их социальной защиты" – это муж или жена, которые не вышли замуж или не женились во второй раз, а также дети, не имеющие (и не имевшие) своих семей. Кабмин хочет проверить:

состоят ли мужья или жены погибших ветеранов в повторном браке;

в браке или родили ребенка дети погибших ветеранов, достигшие возраста 18 лет.

Этим же постановлением планируется выдавать удостоверение "Член семьи погибшего" с 14-летнего возраста.

Монетизация праведности﻿

Правительство ввело новые пожизненные стипендии в размере трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (примерно 6 тыс. грн). Новые выплаты получат граждане Украины, спасавшие евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны и удостоенные Израильским институтом катастроф и героизма звания "Праведника народов мира". Также стипендии будут назначены и тем, кто Еврейским советом Украины удостоен звания "Праведник Украины" или "Праведник Бабьего Яра".

На том же заседании 8 сентября были назначены стипендии выдающимся спортсменам, тренерам и деятелям физкультуры и спорта (всего 100 стипендий для 25 лиц с инвалидностью и 75 спортсменов). На эти стипендии потребуется суммарно 3 млн 499 тыс. 100 грн.

А чтобы соцслужбы не злоупотребляли, Кабмин утвердил проект закона об усилении админответственности за нарушения в сфере социальных услуг. На данный момент, рассказал Шмыгаль, строгого контроля и наказания не существует.

Согласно тексту законопроекта, предусмотрены штрафы от 11 тыс. до 2 млн грн. Но документ должна еще рассмотреть и принять Верховная Рада.

Директору – 40 тыс., специалисту – 10 тыс., учителям – по 60 тыс.

Правительство определилось с зарплатами сотрудников двух офисов: "Офиса по привлечению и поддержке инвестиций" и "Офиса по развитию предпринимательства и экспорта". С подачи первого вице-премьера Алексея Любченко, минимальное вознаграждение будут получать специалисты этих учреждений (от 11 тыс. грн), максимальное – директора (43 тыс. 700 грн). На все про все из госбюджета потребуется дополнительно 40 млн 532 тыс. 900 грн.

Кабмин решил проводить первый этап конкурса "Учитель года" на областном уровне, чтобы снять несогласованности на уровне территориальных громад. Как отметил Денис Шмыгаль, увеличивается и призовой фонд. За победу в конкурсе предусмотрено 60 тыс. грн выплаты, за второе место – 54 тыс. за третье – 48 тыс. грн.

"С ростом минимальной зарплаты эти суммы будут, соответственно, расти" , – пообещал премьер.

Квартиры станут доступнее

Кабмин утвердил порядок осуществления мероприятий по присоединению Государственного ипотечного учреждения в ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания". Как подчеркнул премьер Денис Шмыгаль, это позволит упростить выдачу доступных кредитов на покупку жилья и способствует притоку инвестиций. На данный момент, по его словам, выдано более 650 млн грн таких кредитов. После объединения будут выпущены облигации на 20 млрд грн, "чтобы ипотека была доступна как можно большему количеству украинцев".

Кстати, 8 сентября Кабмин распределил 11 млн 907 тыс. грн субвенции местным бюджетам на осуществления мер по поддержке территории, подвергшейся негативному влиянию вследствие вооруженного конфликта на востоке Украины. За счет этих средств планируется купить 46 объектов недвижимости для временного размещения 144 внутренне перемещенных лиц.

Отопительный сезон с газом по 7,40 грн

Подготовка к отопительному сезону идет по графику, заявил премьер со ссылкой на Минрегион и Минтопливэнерго. Как рассказал премьер, НАК "Нафтогаз Украины" предлагает местным властям газ по 7,42 грн за кубометр для населения, простые пользователи (граждане) переведены на годичные продукты от НАКа с газом по 7,40 грн автоматически, что позволит не поднимать цены при том, что "цены на мировом рынке на историческом максимуме – более 20 грн за кубометр" , отметил он.

По состоянию на 1 сентября уровень закачанного газа в ПГХ пересек 18 млрд кубометров, что выше среднего за прошлые годы.

"Непосредственно к отопительному сезону мы подойдем с запасами в 19-20 млрд кубометров, что позволит спокойно и стабильно пройти отопительный сезон" , – подчеркнул Шмыгаль.

На заседании 8 сентября Кабмин утвердил методику исчисления разницы в тарифах на тепло и горячую воду между рыночными тарифами и теми, по которым платили люди.

"Это десятки млрд грн, и эту разницу мы компенсируем ТКЭ" , – сказал премьер, но отныне местная власть берет на себя всю ответственность за тарифы.

"Неэффективность руководства больше не будет покрываться за счет средств бюджета или налогоплательщиков" , – резюмировал Шмыгаль.

ЖКХ: новые договора и тарифы

Правительство продолжает готовиться к отопительному сезону. В частности, своим постановлением (с подачи министра развития громад и территорий Алексея Чернышова) уточнило условия и порядок заключения типовых договоров на поставку горячей воды и тепловой энергии. В частности, урегулированы вопросы периодов начисления и пени.

На том же заседании 8 сентября своим распоряжением правительство (с подачи Алексея Чернышова) сделало шаг к решению накопившихся проблем. В частности, устанавливаются новые требования к формированию тарифов ЖКХ и одномоментный переход на новые договора о предоставлении коммунальных услуг.

Санкции и новые лица в "Нафтогазе"

Кабмин принял план действий по реализации решения СНБО от 20 августа 2021 года. Напомним, среди прочего, это и санкции против ряда лиц, в результате чего были заблокированы медиа-ресурсы ("Страна.ua"). А также жесткие меры по сохранению историко-архитектурного наследия. Заседание СНБО 20 августа было скандальным из-за ситуации вокруг усадьбы Барбана в Киеве. Было предусмотрено заставить разрушителей восстановить за свой счет это и другие исторические архитектурные ценности.

Интересны были кадровые решения 8 сентября. Так, в набсовет ПАО "Центрэнерго", как сообщил Алексей Любченко было избрано пять членов набсовета, но пришло заявление от Войтенко Владислава, что он отзывает свою кандидатуру. В связи с заявлениями членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении их полномочий было принято протокольное решение поручить Минэкономики вместе с НАК провести отбор на три должности независимых членов набсовета НАК.

"До конца ноября суммарно мы должны провести конкурсы и назначать четырех членов набсовета НАК по всем принципам корпоративной реформы и стандартов ОЭСР. Такое решение считаю своевременным" , – отметил Шмыгаль.

Правительство назначило руководителей ряда учреждений:

Госинспекция энергетического надзора Украины – Руслана Слободяна;

и. о. директора ЧАО "Украинский институт проектирования и развития информационно-коммуникационной структуры "Днепросвязь" – Станислава Каплуненко.

А против главы Госгеонедр Романа Опимаха будет проведено служебное расследование по подозрению в коррупции.