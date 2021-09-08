На Банковой прокомментировали сюжет по вагнеровцам

В Офисе президента назвали "очень странной" версию истории с вагнеровцами, озвученную в сюжете американского телеканала CNN. Публикацию в среду, 8 сентября, прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает Корреспондент.

"На мой взгляд, иногда явно случаются такие анекдотические ситуации, которые сложно даже придумать. Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники - и это ключевое - что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает. Еще раз: анонимные, бесфамильные, бездолжностные и, следовательно, не имеющие информационной и репутационной ценности источник", - отметил он.

По его словам, при таком содержании материала стоит обратить внимание не так на то, что именно опубликовано, как на синхронность с заявлением представителя ФСБ.

"Когда ранее официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. Тепер они "разгонят" эту историю со ссылкой на CNN. И случилось это накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России. Ситуация говорит сама за себя", - сказал Подоляк.

Он отметил, что со времен первой публикации российских СМИ о спецоперации по вагнеровцам ничего нового и существенного к истории не добавилось.

"Можно только сожалеть, что запущенная через российскую пропагандистскую Комсомольскую правду история прикрытия для появления "вагнеровцев" в Беларуси до сих пор гуляет по медиа к радости и удовольствию ФСБ", - сказал Подоляк.

Отметим, комментируя сюжет CNN в ФСБ РФ заявили, что операцию по задержанию вагнеровцев в Беларуси спланировали в ЦРУ с целью разрыва российско-белорусских отношений. А украинские разведслужбы, по их мнению, в данном случае выступили как "инструмент" американцев.