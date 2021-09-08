Минэкономики предлагает идентифицировать интернет-продавцов

Минэкономики разработало проект закона "О защите прав потребителей" в новой редакции, предусматривающий введение механизмов по регулированию интернет-коммерции, сообщает Экономическая правда.

Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко с Украинской Радой Бизнеса 7 сентября.

"Регулирование интернет-коммерции - требования современности. Ведь невозможность идентифицировать онлайн-продавца вызывает незащищенность прав потребителя и бюджетные потери из-за нерегистрации продавцов как предпринимателей.

Итак, чтобы решить эти проблемы, инициируем механизм добровольной идентификации в реестре интернет-магазинов продавцами товаров в электронной коммерции", - заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Отмечается, что законопроект, разработанный министерством, содержит нормы, которыми предусмотрено, что предприниматели, которые осуществляют электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе как субъектr хозяйствования и перечень информации о продукции.

В законопроекте дается определение "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)", а также устанавливается ответственность за непредоставление полной информации субъектом хозяйствования для его идентификации.

Сейчас проект закона находится на рассмотрении Кабмина.

Согласно законопроекту, Госпродпотребслужба получает право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к сайту субъектов хозяйствования, которые используют нечестную предпринимательскую практику, нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать.

Также устанавливается ответственность за предоставление недостоверных данных.

"Параллельно с этим Минэкономики совместно с Минцифры работают над созданием платформы "Е-потребитель" для продавцов, осуществляющих хозяйственную деятельность в интернет-магазинах, в частности маркетплейсах, прайс-агрегаторах, классифайдах. Этот электронный сервис позволит идентифицировать продавца путем предоставления ему статуса Госпродпотребслужбой "проверенный продавец" , - добавили в Минэкономики.

Минцифры также разработало проект закона "О внесении изменений в ЗУ "Об электронной коммерции" о внесении информации продавцами в центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей".

Законопроект предусматривает создание "Единого реестра продавцов в сфере электронной коммерции", введение механизма проверки достоверности данных продавцов путем введения добровольной идентификации и верификации и установления ответственности за предоставление недостоверных данных.