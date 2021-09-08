Tesla Model Y попала в очередное ДТП

Автомобиль «отказался» остановиться на требование водителя и снес стену складского помещения, сообщает Автоцентр.

Инцидент произошел во Флориде и случайно попал на видео, которые трое парней решили записать, предположительно, для YouTube-канала. Электрический кроссовер Tesla Model Y должен был стать «звездой» ролика. Именно это и произошло, правда, немного не так, как планировали парни.

Сев за руль электрокара, один из них решил продемонстрировать свое мастерство. Хорошенько разогнавшись, парень наехал на люк, после чего кроссовер подняло над землей, и в этот момент, судя по всему, водитель потерял управление, что привело к серьезным последствиям. Парень вылетел на перекресток, проехал по газону, но остановить Model Y смогла лишь стеклянная стена складского помещения. Автомобиль буквально застрял в груде коробок.

Частично происходящее попало на видео, за исключением самого момента ДТП. Водитель остался цел и невредим, чего не скажешь о здании и электрокаре. На вопрос, что же именно случилось, он ответил, что в какой-то момент кроссовер перестал его слушаться и просто отказался тормозить.

Сейчас роликом заинтересовалась полиция. Скорее всего, водителя Тесла ждут серьезные штрафы.