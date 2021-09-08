Погода в Украине становится теплой и солнечной: прогноз на 9 сентября

Наконец в Украину возвращается знакомая нам сентябрьская погода﻿ – мягкая и солнечная. Это не может не радовать. Тем более, что дождей по всей территории страны все еще не планируется.

В четверг, 9 сентября, самая низкая температура будет в Луганской области – около 20-22°С днем и 6-8°С ночью. Самая высокая температура ожидается на Закарпатье, в Крыму, а также в Киевской, Херсонской и Николаевской областях – 23-25°С днем и 8-11°С ночью. Во всех остальных регионах средняя температура воздуха составит 21-24°С днем и от 6 на западе до 13°С в Одесской области ночью.

По всей территории Украины 9 сентября ожидается солнечная погода с легкой облачностью и без осадков. На основной территории страны будет небольшой ветер 4-11 км/час в среднем, местами – до 14 км/час. На севере и в Крыму дуть будет сильнее – около 7-14 км/час в среднем. В Крыму при этом местами возможны шквалы по 18-25 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 9 сентября в большинстве южных, а также в Полтавской, Донецкой и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 9 сентября ожидается температура от 10 до 23°С в течении дня, ветер 7-11 км/час и легкая облачность.