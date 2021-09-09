Американская компания Apple разработала компьютер, корпус которого изготовлен из цельного куска стекла, сообщает УНИАН.

Об этом пишет издание Patently Apple.

Соответствующий патент был замечен на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Согласно заявленной информации, ноу-хау представляет из себя компьютер-моноблок, состоящий из изогнутого книзу цельного куска стекла. На единой изогнутой подложке расположены дисплей и клавиатура.

Причем все компоненты устройства, включая процессор, материнскую плату, оперативную память и прочие составляющие, расположены внутри корпуса.

В Apple разработали новый тип компьютеров / фото patentlyapple.com

Также устройство имеет подставка, которая позволяет ему держаться ровно на горизонтальной поверхности.

Очевидно экран моноблока создан на базе гибкой OLED-панели, поскольку его дисплей также немного изгибается книзу.

Стекло для компьютера инженеры планируют изготовлять из прозрачных, покрытых, окрашенных или других материалов, обработанных для получения непрозрачного компонента. Также корпус содержит полупрозрачные полимеры и полупрозрачную керамику.