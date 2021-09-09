В Apple разработали новый тип компьютеров
Американская компания Apple разработала компьютер, корпус которого изготовлен из цельного куска стекла, сообщает УНИАН.
Об этом пишет издание Patently Apple.
Соответствующий патент был замечен на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Согласно заявленной информации, ноу-хау представляет из себя компьютер-моноблок, состоящий из изогнутого книзу цельного куска стекла. На единой изогнутой подложке расположены дисплей и клавиатура.
Причем все компоненты устройства, включая процессор, материнскую плату, оперативную память и прочие составляющие, расположены внутри корпуса.
Также устройство имеет подставка, которая позволяет ему держаться ровно на горизонтальной поверхности.
Очевидно экран моноблока создан на базе гибкой OLED-панели, поскольку его дисплей также немного изгибается книзу.
Стекло для компьютера инженеры планируют изготовлять из прозрачных, покрытых, окрашенных или других материалов, обработанных для получения непрозрачного компонента. Также корпус содержит полупрозрачные полимеры и полупрозрачную керамику.