"Укрзализныця" введет тысячи дополнительных билетов на поезда
Компания "Укрзализныця" уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников. Теперь в продажу ежемесячно будет поступать 3 тысячи дополнительных билетов, сообщает Обозреватель.
Места, которые оставались для рабочих поездок и не были куплены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда, но пассажиры не успевали их покупать, а "Укрзализныця" в свою очередь теряла прибыль.
"По результатам дата-аналитики, в одном из поездов бронирование вообще отменено – забронированные места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех – на четверть", – говорится в сообщении пресс-службы компании.
Отмечается, что после анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких бронирований. Это позволит дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее.
"Почти 3000 билетов – это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое "Укрзалізниця" продает ежемесячно, но пассажиры рейсов №738 Киев – Запорожье, №7/8 Киев – Черновцы, №82 Новоалексеевка – Харьков и еще 10 точно почувствуют это изменение", – заявил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.