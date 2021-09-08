"Укрзализныця" введет тысячи дополнительных билетов на поезда

Компания "Укрзализныця" уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников. Теперь в продажу ежемесячно будет поступать 3 тысячи дополнительных билетов, сообщает Обозреватель.

Места, которые оставались для рабочих поездок и не были куплены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда, но пассажиры не успевали их покупать, а "Укрзализныця" в свою очередь теряла прибыль.

"По результатам дата-аналитики, в одном из поездов бронирование вообще отменено – ​​забронированные места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех – на четверть" , – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что после анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких бронирований. Это позволит дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее.