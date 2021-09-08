Рада провалила "обращение к США": нардеп назвала причину
Монобольшинство в Верховной Раде не голосовало за обращение к США насчет предоставления Украине статуса основного союзника Штатов вне НАТО, поскольку политический контекст внутри страны изменился, сообщает Украина 24.
Об этом в эфире программы рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец. Как отметила "слуга народа", идея обращения к США обсуждалась еще в конце весны и в начале лета - "тогда совсем другая ситуация была в стране".
"Тогда Россия бряцала оружием на наших границах, тогда еще не было определенности относительно точной даты и результатов в общении между президентом Зеленским и президентом Байденом. И эта инициатива выглядела такой, которая бы могла на тот момент Украине как минимум помочь. Но ситуация изменилась, и на сегодня имеем совершенно другой политический контекст, поэтому нашей фракцией накануне после достаточно жестких и долгих обсуждений была определена единая позиция, что мы не будем поддерживать это постановление. Об этом говорили, господин Арахамия об этом заявлял. Не было никакого секрета", - пояснила Мошенец .
По ее словам, на позицию монобольшинства повлияла встреча Зеленского и Байдена.
"На сегодня с США мы имеем другой контекст взаимоотношений. Было подписано соглашение между Министерством обороны и Пентагоном. Если проанализировать те возможности, которые предоставляет это соглашение, и те возможности, которые предоставляет статус союзника вне НАТО, то мы видим гораздо больше перспектив. Именно поэтому по рекомендации частности МИД, госпожи Маркаровой (посол Украины в США - ред.) и других советников по международному направлению была определена такая позиция накануне", - рассказала нардеп.