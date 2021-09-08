Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Женщины Афганистана не смогут заниматься спортом при власти «Талибана». Об этом заявил заместитель главы соответствующей комиссии талибов Ахмадулла Васик в интервью австралийскому порталу, сообщает Лента.Ру.

Васик подчеркнул, что ислам позволяет женщинам выходить из дома только по необходимости. А игра в крикет (самый популярный спорт у афганских женщин), по его словам, не является необходимостью.

"Могут произойти ситуации, когда их лицо или тело не будет покрыто. Ислам не позволяет, чтобы женщин видели в таком виде (...) В эпоху медиа, из-за видео и фотографий, люди смогут смотреть на них. Исламский эмират не позволит женщинам заниматься крикетом или другим спортом, где они оказываются на виду", — приводит портал его слова.
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