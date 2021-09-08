Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Женщины Афганистана не смогут заниматься спортом при власти «Талибана». Об этом заявил заместитель главы соответствующей комиссии талибов Ахмадулла Васик в интервью австралийскому порталу, сообщает Лента.Ру.

Васик подчеркнул, что ислам позволяет женщинам выходить из дома только по необходимости. А игра в крикет (самый популярный спорт у афганских женщин), по его словам, не является необходимостью.