В Киеве перекроют движение по улице Автозаводской

На части ул. Автозаводской перекроют движение 9 сентября с 9:30 до 22:00, сообщает 24 Канал.

На ул. Автозаводской завершается средний ремонт. В течение 9 сентября будут класть верхний слой покрытия. Работать будут на участке от ул. Дубовицкой до ул. Приорской, а также на ул. Приорско.

Во время работ движение на части ул. Автозаводской (в направлении ул. Скляренко) будет перекрыто. Также будет перекрыт выезд с ул. Приорской. Объехать участок на которой идет ремонт можно через ул. Вышгородский.