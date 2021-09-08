В Киеве от COVID-19 умер младенец

В Киевской детской инфекционной больнице 2 сентября от осложнений коронавируса умерла девочка, которой был всего 21 день. Малышка стала самой младшей жертвой COVID-19 в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказала главный врач больницы Татьяна Каминская.

Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали 27 августа. У девочки была одышка, повышение температуры тела и интоксикация.

"Ребенок поступил с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии" , — рассказывает Каминская.

Врач объяснила, что у девочки был тяжелый респираторный дистресс-синдром — состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь.

У малышки и ее матери был подтвержден COVID-19. Ребенок поступил в больницу на 5-й день после заболевания.

"Девочка была в тот же день заинтубована, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла" , — говорит Татьяна Каминская.

Сейчас в больнице с короновирусом находятся 40 детей в возрасте от дня рождения до 18 лет.