Транзит автогаза через Украину упал почти на 7% с начала года

За 8 месяцев текущего года объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины упал на 6,4% (до 328,9 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом пошлого года (351,4 тыс. т). Об этом свидетельствует исследование Консалтинговой группы "А-95", сообщает UBR.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился до 297 тыс. т (на 4,7%) и на 19,6% – через морпорты, до 31,9 тыс. т.

Более 99% всего транзита пришлось на сжиженный углеводородный газ из РФ: за январь-август 2021 года он упал до 324,4 тыс. т (на 5,5%).

Весь транзит российского топлива водными путями взял на себя порт в Измаиле – за 8 месяцев составил 31,9 тыс. т, а это на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (39,7 тыс. т). 292,5 тыс. т автогаза из РФ транзитом реализовали по ж/д.

210,3 тыс. т получила Польша, 54,9 тыс. т – Венгрия, 20 тыс. т – Молдова, 5,2 тыс. т – в Румыния, 2,1 тыс. т – Сербия.

Транзит автогаза из Беларуси через нашу страну за 8 месяцев составил 2,6 тыс. т. Реализован в направлении Венгрии.