В четверг, 9 сентября, четвертый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Весы, сообщает Корреспондент.

Луна в Весах – подходящее время для отдыха после напряженной работы. Лучше не начинать чего-то нового и глобального, а быстро завершить текущие дела. Принятие важных решений желательно перенести.

Благоприятный период для новых знакомств, приема гостей, общения с партнерами.

9 сентября – неоднозначный день, во время которого не стоит принимать скоропалительных решений.

Подходит для активных контактов, торговых операций, оценки собственных сил, анализа перспектив. Главное – взвешивать каждый шаг и соблюдать гармонию.

Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 сентября 2021

Овен (21.03−19.04)

Овнов ожидает один из самых благоприятных дней. Жизненный потенциал, организаторские способности и личное обаяние будут на высоте. Все это поможет реализовать давние замыслы и планы.

Также удачно сложатся отношения с противоположным полом.

Телец (20.04−20.05)

Тельцы окажутся в центре внимания и смогут воплотить самые сильные и честолюбивые желания. День хорош для налаживания связей и личных отношений.

Звезды обещают финансовый успех и гармонию в семье.

Близнецы (21.05−21.06)

Деловая активность Близнецов принесет хороший результат, однако финансовое положение будет довольно шатким: деньги уйдут так же легко, как и пришли.

Звезды советуют остерегаться обмана и обратить внимание на здоровье. Хороший день физической активности и творчества.

Рак (22.06−22.07)

Раки проявят себя на деловых встречах и во время переговоров. Работа потребует максимальной концентрации и организованности, но при этом появится шанс изменить служебное положение или исправить старые ошибки.

Возможно известие от близкого человека, которое повлияет на ближайшие планы.

Лев (23.07−22.08)

Излишняя доверчивость может привести Львов к ошибкам и создать препятствия на пути к намеченной цели. Звезды советуют быть внимательными с партнерами и не полагаться на мнение посторонних.

Необдуманные решения и импульсивные поступки в отношениях могут привести к серьезному конфликту. Стоит спокойно разобраться в чувствах и выслушать вторую половину.

Дева (23.08−22.09)

Дев ожидает благоприятный день для начала новых дел, планирования и рабочих встреч. Любое начинание принесет хорошие результаты.

В личной жизни намечаются серьезные изменения, которые либо приведут к новым отношениям, либо выведут существующие на новый уровень.

Весы (23.09−22.10)

Звезды обещают Весам возможность подняться по карьерной лестнице. Энтузиазм и оптимизм представителей знака помогут найти новых союзников, которые повлияют на продвижение дел.

В этот день полезно уделить внимание физической активности и провести время с семьей.

Скорпион (23.10−21.11)

Коммуникабельность и талант располагать к себе окружающих помогут Скорпионам добиться высоких результатов в работе. Благоприятный день для продвижения по службе, обращения к руководству, решения дел в государственных учреждениях.

Важно не ставить глобальных задач и помнить, что сложные дела не решаются в один день.

Стрелец (22.11−21.12)

День Стрельцов пройдет активно, однако это не принесет весомых результатов.

Недоброжелательность окружающих может сильно задеть чувства, также не исключено разочарование в близком человеке.

В этот день полезно проявить милость и прощать обиды.

Козерог (22.12−19.01)

Козероги смогут подвести итоги большого дела, на которое потратили много усилий. Кроме того, звезды сулят представителям знака исполнение давнего желания.

День благоприятен для общения, новых знакомств, решения домашних проблем.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеи могут рассчитывать на прибыль и крупные приобретения. Первая половина дня удачно сложится для решения важных вопросов и принятия ответственных решений.

После обеда возможны бытовые проблемы и неприятная суета.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыб ожидает день перемен, особенно в личной жизни. У одиноких представителей знака появится шанс встретить вторую половину, а супружеские пары будут переживать сложный период проверки отношений на прочность.

Удачный период для коллективной работы, групповых занятий и отдыха в кругу друзей.