Иконы стиля: 6 самых модных образов от знаменитостей

У каждой эпохи были свои иконы стиля, которые были примером для модниц всего мира. Миллионы людей обсуждали наряды Жаклин Кеннеди и Мерилин Монро. Сейчас за образами звезд стало следить ещё проще, ведь они часто выкладывают фото в Instagram, сообщает УНИАН.

Кейт Миддлтон

Кембриджская герцогиня считается одной из самых стильных звезд Британии. Она стала кумиров миллионов благодаря утонченную, женственному и одновременно деловому стилю. В её образах совсем нет вульгарности. Кейт Миддлтон внимательно следит за модными трендами и обожает маленькие клатчи и классические туфли-лодочки.

фото в Instagram

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм не боится экспериментов, но всегда остается элегантной. Чувство стиля позволило ей создать собственный успешный модный бренд. Бекхэм любит брючные костюмы, юбки-карандаш и сочетание джинсов с водолазкой. Модные образы Виктории Бекхэм вдохновляют миллионы девушек.

фото instagram.com/victoriabeckham

Маша Ефросинина

Свои иконы стиля есть и в Украине. Телеведущая Маша Ефросинина часто восхищает сеть эффектными повседневными нарядами. Она не боится ярких вещей с необычными узорами. Стиль Маши разнообразен: она может надеть как кокетливый комбинезон, так и строгое платье в пол. И во всем она выглядит великолепно.

фото instagram.com/mashaefrosinina

Елена Зеленская

Первая леди Украины также не отстает от модных трендов. Елена Зеленская постоянно восхищает сеть модными нарядами. Супруга президента считает, что настоящая красота – в скромности. Зеленская часто появляется на публике в костюмах-двойках, тренчах, молодежных нарядах.

фото instagram.com/olenazelenska_official

Моника Белуччи

Эта знойная красотка знает секрет стиля. Одна из самых сексуальных женщин современности любит выделяться. Она может выйти на улицу в платье-пижаме или прийти на красную дорожку в брючном костюме. Белуччи простительно всё, ведь её стилем восхищаются все.

фото instagram.com/monicabellucciofficiel/

Алина Байкова

Украинская супермодель покорила мир мод невероятными образами и безупречным чувством стиля. Выглядеть хорошо в любой одежде ей помогает идеальная фигура. Байкова демонстрирует роскошные платья и дивные украшения на красных дорожках и светских мероприятиях. А в повседневной жизни она демонстрирует стильные стристайл луки с модными головными уборами.