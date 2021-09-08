Талибы не дают разрешения на вылет чартерных рейсов из Афганистана

США делают все, чтобы эвакуировать оставшихся в Афганистане американцев и афганцев из группы риска. Однако талибы не дают разрешения на вылет чартерных рейсов, сообщает РБК-Украина.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США делают все возможное для возобновления чартерных рейсов из Афганистана, однако талибы не разрешают вылеты.

"Мы ясно дали понять всем сторонам, мы ясно дали понять (радикальному движению - ред.) "Талибан", что эти группы должны иметь возможность вылететь" , - сказал Блинкен на пресс-конференции в Германии.

Глава Госдепартамента также отметил, что правительство "Талибана" должно "заработать легитимность" и судить о нем следует по его действиям.

Автор: Дмитрий Кузнецов