В Стамбуле столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

В среду, 8 сентября, в турецкой столице Стамбул столкнулись два поезда. В результате происшествия семь человек получили ранения, сообщает РБК-Украина.

"На станции "Верфь Тузла" экспресс-поезд, который двигался по маршруту Адапазары-Пендик, врезался в скоростной поезд, который двигался по маршруту Сьогютлючешме-Конья" , - говорится в сообщении DHA.

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Причина происшествия пока неизвестна. Правоохранители ведут расследование.

İstanbul Tuzla’da Yüksek Hızlı Tren, başka bir trenle kafa kafaya çarpıştı. Trenlerin son anda durmasıyla büyük bir facianın önüne geçildi. pic.twitter.com/mzueRqhGea — Aykırı (@aykiricomtr) September 8, 2021

Автор: Валерия Полищук