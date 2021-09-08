В Стамбуле столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие
В среду, 8 сентября, в турецкой столице Стамбул столкнулись два поезда. В результате происшествия семь человек получили ранения, сообщает РБК-Украина.
"На станции "Верфь Тузла" экспресс-поезд, который двигался по маршруту Адапазары-Пендик, врезался в скоростной поезд, который двигался по маршруту Сьогютлючешме-Конья", - говорится в сообщении DHA.
Пострадавших в результате инцидента госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Причина происшествия пока неизвестна. Правоохранители ведут расследование.
Автор: Валерия Полищук