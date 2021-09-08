Перепись населения может удивить результатами

Население Украины в 2023 году, на который запланирована перепись, может составить 36-38 млн человек. При этом результаты переписи в западных областях могут быть далеки от представлений, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

"Думаю, по переписи в 2023 году нас будет 36-38 миллионов. Скорее всего, неожиданным окажется размещение населения. Думаю, людей будет гораздо больше сконцентрировано в метрополисах, а на Западной Украине будет меньше людей, чем мы себе представляем, — из-за трудовой миграции" , — сказала она.

Либанова также отметила, что для Украины, как и для других бедных стран, характерна миграция из провинции в самые крупные города.