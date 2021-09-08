Оппозиция Мьянмы обвинила Украину в военном сотрудничестве с хунтой

Оппозиция Мьянмы обвинила Украину в поставках оружия военной хунте по контрактам с "Укроборонпромом" и "Укрспецэкспортом". В Киеве эти обвинения отвергают, сообщает Деловая столица.

Речь идет о поставках в Мьянму комплектующих для танков, самолетов и другого вооружения.

Оппозиция в Мьянме заявляет, что к экспорту оружия из Украины причастен бизнесмен Аун Хлаинг Оо.

По словам активистов, в мае текущего года компания "Мотор Сич" отправила в Мьянму оборудование для турбореактивных двигателей, а в феврале через компанию "BBC Sky Aviator" другие механические детали. Кроме этого, украинцы якобы продали компании "Yatanarpon Aviation" более 164 кг запасных частей к самолетам.

В "Укроборонпроме" заявили, что все поставки происходят в рамках закона. Уточняется, что в Мьянму не поставляют летальное оружие.

"В 2019-2021 годах экспорт товаров (услуг) военного назначения смертельного поражения в Мьянму не осуществлялся. Сроки действия договоров, их стоимость, объемы экспорта и т.д. являются конфиденциальной информацией и согласно условиям договора не подлежат разглашению третьим лицам. Экспорт товаров военного назначения и двойного использования в любой стране мира, в том числе Мьянмы, осуществляется государственными предприятиями — участниками ГК "Укроборонпром" исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства и международных обязательств Украины" , — пояснили в "Укроборонпроме".

Стоит отметить, что Украина поддержала резолюцию ООН по Мьянме.

Во время протестов против военного переворота в Мьянме погибли более 1 тысячи человек.