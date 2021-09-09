В Польше представили улучшенный танк Т-72

В Польше представили улучшенную версию советского танка Т-72М1. Модификация T-72M1R, показанная на международной оборонной выставке MSPO-2021, получила новые системы управления огнем, связи и наблюдения, сообщает Лента.Ру.

Об этом пишет портал Army Recognition.

Танки, модернизированные на заводе ZM Bumar-Łabędy, получили улучшенный двигатель В-46-6 с цифровой системой запуска. Место механика-водителя оборудовали новым прибором наблюдения PNK-72, а стандартный прибор наблюдения командира уступил место модели POD-72.

T-72M1R displayed at MSPO 2021 (Picture source: Army Recognition)

В свою очередь, в прицел наводчика интегрировали тепловизионную камеру третьего поколения KLW-1 Asteria. Также Т-72M1R получил новые цифровые системы внутренней и внешней связи.

Модернизация танков производится в рамках контракта, подписанного между Инспекторатом обеспечения вооруженных сил Польши и консорциумом польской государственной оборонно-промышленной группы Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) в 2019 году.

Соглашение подразумевает модернизацию 230 танков Т-72М и Т-72М1. Эти модификации выпускались в Польше по советской лицензии до 1993 года.