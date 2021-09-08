У COVID-вакцины AstraZeneca нашли нервно-паралитическую "побочку"

Редкой побочной реакции на вакцину от коронавируса производства AstraZeneca является нервно-паралитическое расстройство — синдром Гийена-Барре, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в Европейской агентстве по контролю за лекарственными средствами.

Регулятор отмечается, что причинно-следственная связь между синдромом Гийена-Барре и вакциной AstraZeneca является "по крайней мере, разумной возможностью" после того, как было зарегистрировано 833 случая данного расстройства из 592 млн прививок, полученных по всему миру к 31 июля.

Агентство классифицировало побочный эффект как "очень редкий", что является самой низкой категорией частоты побочных эффектов, и подчеркнуло, что преимущества прививки перевешивают риски.

Синдром Гийена-Барре — является острым аутоиммунным воспалительным заболеванием, характеризующимся поражением нервных клеток организма иммунной системой. Это, со своей стороны, может привести к боли, онемению или мышечной слабости, а в некоторых случаях — к летальному исходу.