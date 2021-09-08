Талибы анонсировали проведение всеобщих выборов в стране

Боевики радикального движения «Талибан» намерены провести в Афганистане всеобщие выборы, сообщает Лента.Ру.

Уточняется, что участие в выборах примут разные слои местного населения.

"Мы стремимся к тому, чтобы привлечь самые широкие слои населения, талантливых людей, которые не являются членами "Талибана"" , — заявил представитель движения.

В «Талибане» также подчеркнули, что для боевиков важнее способности членов правительства, чем их этническое происхождение.