Мэр Одессы Геннадий Труханов, губернатор Сергей Гриневецкий и депутат горсовета от «Слуги народа», в прошлом — кандидат в мэры Олег Филимонов снялись в клипе вместе с российскими артистами Юрием Стояновым и Нонной Гришаевой, сообщает Думская.

Совместный клип на песню Леонида Утесова «У Черного моря» сняли к Дню города.

Отметим, что Гришаева родилась в Одессе, а Стоянов — уроженец бывшего Тарутинского района, но свою карьеру они сделали в России и давно живут в Москве.

Юрий Стоянов поддерживал оккупацию Крыма и даже снялся в пропагандистском фильме «Крымский мост» о «воссоединении» полуострова с Россией, который в 2018 году за государственные деньги сняла семья путинских пропагандистов Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.